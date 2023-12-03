Maaşları etkileyecek! Kasım enflasyonu yarın açıklanıyor TÜİK, Türkiye'nin kasım ayı enflasyon oranını 4 Aralık 2023 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon en son ekimde yüzde 61,36 olmuştu.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi enflasyonu düşürmek için adımlar artıyor.

Açıklanan raporlara ve tahminlere göre, 2023 sonunda enflasyon aylık bazda azalacak ancak baz etkisi ile yıllık olarak yükselecek. 2024'ün mayıs ayından itibaren yıllık azalma kendisini gösterecek ve yılın sonunda yüzde 36'ya gerileyecek. 2025'te gerilemeye devam ederek 2026'da tek haneye düşecek.

Türkiye'nin enflasyon hedefi yüzde 5'e gerilemek.

Yarın ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), saat 10.00'da kasım ayı enflasyonunu açıklayacak.

Aylık yüzde 3,68 artış bekleniyor

Buna göre, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Enflasyonun yıllık yüzde 62,61'e çıkması bekleniyor

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Enflasyon rakamının etkisi

Açıklanacak enflasyon oranı son 6 aylık enflasyon farkını yükselteceği için emekli aylıkları, memur maaşı ve asgari ücretini etkileyecek. Ayrıca iş yeri kiralarında da aktif rol oynuyacak.