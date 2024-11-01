Maden sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 6 milyar doları aştı

AA

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, maden ihracatının boyutu hakkında bilgi vererek, ihracat hedefini açıkladı.

Türkiye'nin 3,5 trilyon dolarlık yer altı maden potansiyeli olduğunu dile getiren Yılmaz, ülkenin dış ticarette madencilikten gelen kısımda açık vermemesi gerektiğini bildirdi.

"ALTIN FİYATLARI DIŞ TİCARET AÇIĞINI ARTIRACAK"

Yılmaz, altın fiyatlarının son dönemde artış eğiliminde olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

Emtia fiyatlarına baktığımızda, geçen yıl altının ons fiyatı, 1.900 dolar civarında kapattı. Bu yıl daha şimdiden 2 bin 790 dolar olduğunu görüyoruz. Bu oranda altın ithalatı yaptığımızda dış ticaret açığımızın daha da büyüyeceği açık. Dolayısıyla ne yapmalıyız? İnsanı ve çevreyi önceleyerek daha fazla üretim yapmak zorundayız. İnsanı yani iş güvenliğini, çevreyi yani flora ve faunayı.

MADEN İHRACATI HEDEFİ

Bütün bunlarla beraber de finansal yükümlülüklerimizin tamamını yerine getirerek sürdürülebilir madencilik yapmalıyız. Bu yıl geçen yıla göre madencilik ihracatında benzer rakamlara ulaşıldı. Geçen yıl 6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl henüz 4,4 milyar dolardayız, yıl sonuna kadar bu rakamı geçme temennimiz var.

"ALTIN FİYATLARI HEDEF DEĞERDEN YÜKSEK"

Altın fiyatının hedef değerden oldukça yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: