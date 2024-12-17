Mağazacılar dükkan kiralarında indirim bekliyor

AA

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kasım ayı satışlarının özellikle nakit sıkışıklığı çeken markalara bir nebze de olsa nefes aldırdığını belirtti.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, organize markalı perakende sektörü, dört aydır devam eden daralmanın ardından, indirim kampanyaları sayesinde kasım ayında adet satışlarında ve cirolardaki artışla nefes aldı.

"TİCARİ GAYRİMENKUL KİRALARINDA İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Bazı mal sahiplerinin yasal düzenlemeyi bile beklemeden indirime başladığını belirten Öncel, şöyle konuştu:

Özellikle fahiş kira artışlarının önüne geçecek düzenlemenin bir an önce yapılmasının enflasyonla mücadeleye de önemli katkı yapacağını değerlendiriyoruz. Nitekim olaya rasyonel yaklaşan bazı mal sahipleri yasal düzenlemeyi bile beklemeden indirime başladı.

"CADDE MAĞAZALARINDA DAHA FAZLA KİRA İNDİRİMİ VAR"

AVM’lerde değil ama cadde mağazalarında son dönemde indirimlerin yapıldığına tanık oluyoruz. Bu işin sürdürülebilir olması için tüm ticari gayrimenkullerden indirim bekliyoruz. Aksi takdirde 2025’te ticari alanlarda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz.

"ARALIK AYI BAŞI HAREKETLİ GEÇECEK"

Sektör, yılbaşı alışverişi nedeniyle aralık ayının ikinci yarısının da hareketli geçmesini bekliyor.

Öncel, temmuz-ekim döneminde adet satışlarının ortalama yüzde 30-40 düştüğünü, cirolardaki artışın da enflasyonun altında kalmaya başladığını belirten Öncel, şunları kaydetti:

Cirosunda artış beyan eden üyelerimizin oranı ise yüzde 76'ya ulaştı. Kategoriler özelinde baktığımızda geçen ay hazır giyim, ayakkabı ve kozmetik markalarımızın yaklaşık üçte ikisinin, yeme içme markalarımızın ise yarısının adet satışını artırdığını görüyoruz. Merkez Bankasının verileri de anketimizle paralel bir sonucu yansıtıyor. Merkez Bankası verilerine göre kasımda kartlı harcamaların ekim ayına göre giyim ve ayakkabıda yüzde 44, sağlık ve kozmetikte yüzde 28, yemekte yüzde 23 arttığını ortaya koyuyor. Kasım online satışlarda da hareketli geçti.