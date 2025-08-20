Türkiye'nin makine ihracatı 7 ayda 16,2 milyar dolara yükseldi.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ihracatta gelinen noktayı özetledi.

Karavelioğlu, sektörün son beş yılda üretimini ikiye, ihracatını 1,5'e katladığını açıkladı.

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı yüzde 0,9 artışla 16,2 milyar dolara ulaştı.

MAİB'in yaptığı açıklamada, ocak-temmuz dönemi makine imalat sektörü verileri paylaşıldı.

Verilere göre, söz konusu dönemde serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı yüzde 0,9 artışla 16,2 milyar dolara ulaştı. İhracatı miktar bazında yüzde 6,1 azalan sektör, ortalama kilogram fiyatlarını yüzde 6,7 artışla 7,9 dolara yükseltti.

AYLIK İHRACAT YÜZDE 4,4 YÜKSELDİ

Temmuzda aylık bazda yüzde 4,4'lük yükseliş kaydeden sektörün, yıllıklandırılmış verilere göre ihracatı ise yüzde 0,6 artışla 28,4 milyar dolar oldu. İhracatçı Birlikleri kayıtlarına bakıldığında geçen ay pozitife dönen Almanya'ya makine ihracatı, 7 aylık dönemde yüzde 1,7 yükseldi.

Söz konusu dönemde 1,8 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiği Almanya'nın ardından, 1 milyar dolarla ABD ikinci sırada yer aldı. ABD'ye aylık bazda yüzde 9,2'lik dikkati çekici bir ihracat artışı kaydedilen temmuzda, Kazakistan'a ihracat yüzde 46, Fas'a ise yüzde 37 yükseldi.

EN FAZLA DARALMA RUSYA'DA

Rusya'dan sonra en fazla daralma yaşanan pazar Polonya oldu. Temmuzda ambalaj makineleri ile ısıtıcı ve fırınların ihracatında yüzde 40'ın üzerinde artışlar görülürken, aylık bazda en fazla düşüş rulmanlar ile kauçuk ve plastik işleme makinelerinde yaşandı. 7 aylık dönemde en büyük ihracat kalemi yüzde 4,7 artışla evsel ve endüstriyel soğutma makineleri oldu.

"KISITSIZ VE UYGUN FİNANSMANA ERİŞİM SEKTÖRÜN KALDIĞI YERDEN DEVAMI İÇİN ELZEM"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Karavelioğlu, makine ithalatında son 12 aydaki gerilemenin, son 3 ayda görülen ivmelenme ve özellikle haziran ayında kaydedilen yüzde 15,4'lük artışla yeniden yükseliş trendine girdiğine dikkati çekti.

Karavelioğlu, "Son beş yılda üretimini ikiye, ihracatını 1,5'e katlayan makine imalat sektörünün hızlı artmış işletme sermayesi ihtiyacına kaynak ayırmanın enflasyonist bir etkisi olmayacağı gibi kısıtsız ve uygun finansmana erişim sektörün kaldığı yerden devamı için elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.