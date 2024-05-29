Malatya kayısısı henüz hasat edilmedi, iş gücüne ihtiyaç var Tezgahlarda "Malatya kayısısı" adı ile ürünler satılıyor ama yetkililer, bu ürünlerin Malatya kayısısıyla bir alakası olmadığını belirtiyor. Ayrıca kayısı hasadında ciddi anlamda iş gücüne ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Kayısı Malatya'ya yıllık 500 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor.

Kayısı, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Belgesi almış prestij ürünü.

Malatya kayısısı, yaş ve kurutulmuş şekliyle dünyaya ihraç ediliyor.

Malatya kayısısı, temmuz ayının ilk haftasında yurt içi ve dışında satışa sunulacak.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan kentin ekonomisi için kayısının çok önemli olduğunu vurguladı.

Hasada davet

Kayısı hasadında ciddi anlamda iş gücüne ihtiyaçları olduğunu söyleyen Özcan, "Depremden sonra ciddi bir insan iş gücü kaybı yaşadık, şimdi bunu toparlamaya çalışıyoruz. Malatya'da herkesi misafir edebiliriz, hasat döneminde herkesi Malatya'ya bekliyoruz. Hem iş ortaklığı yapıp beraber hasat yapacağız hem de hasat yaparken bize yardımcı olan arkadaşları misafir edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Depremden bu yana Malatya tarımsal üretime devam ediyor"

Kentten dünyanın dört bir yanına kayısı ihracatı yapıldığına dikkati çeken Özcan, şöyle konuştu:

Depremden bu yana Malatya tarımsal üretime devam ediyor. Depremden sonra ciddi anlamda iş gücü kaybı yaşadık, göç verdik. Buna rağmen biz 2023 yılı Şubat ayında bile 5 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirdik.

"Malatya kayısısı henüz hasat edilmedi"

Özcan, ülkenin birçok bölgesinde kayısı yetiştirildiğine işaret ederek, şu değerlendirmeyi aktardı:

Bildiğiniz gibi bu bölgelerdeki ürünün şeker oranı çok düşük ve sıkmalık diye tabir ettiğimiz meyve suyu fabrikalarının iştah kabarttığı ürünler. Malatya kayısısı gerek yaş gerek kurutulmuş haliyle dünyada kendini ispat ederek, tüketici kitlelerinin de sabırsızlıkla beklediği bir ürün. Mevsimsel değişiklikler ve iklim değişikliği nedeniyle hasatta gecikme veya erken hasat olabiliyor. Malatya kayısısı henüz hasat edilmedi ve raflara girmedi. Bugün raflarda tüketilen ve 'Malatya kayısısı' diye sunulan ürünün Malatya kayısısıyla bir alakası yok.

"Kayısı hasadına sayılı günler kaldı"

Kayısı hasadına sayılı günler kaldığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

Mahsulün vatandaşın damak tadıyla buluşmasına, yaş kayısı ihracatının başlamasına çok az bir süre kaldı. 1 Temmuz itibarıyla hem yaş kayısı ihracatımız başlayacak hem de ülke sınırları içinde Malatya kayısısını tatmak ve yemek için sabırsızlıkla bekleyen tüketici kitlelerimize ulaşacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)