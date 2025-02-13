Malatya'da Arapgir balıklı pilavı coğrafi işaret aldı

AA

Bir geleneksel tat daha bulunduğu bölge adına tescillendi.

Malatya'nın yöresel lezzetlerinden "Arapgir balıklı pilavı"na, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

SAZAN BALIĞI İLE YAPILIYOR

"Arapgir balıklı pilavı"; sazan balığı veya alabalığın, tereyağında kavrulmuş kuru soğan, domates, biber ve domates salçasının içine baharat ve pilavlık bulgurun ilave edilmesiyle elde edilen harçla doldurulup pişirilmesiyle hazırlanıyor.

"Arapgir balıklı pilavı" adı artık Malatya ile birlikte anılacak.