Malatya'da kuru kayısı yeni ihracat sezonuna hızlı başladı Kahramanmaraş merkezli depremlerde yara alan illerin içinde yer alan Malatya, kayısı üretimi ve pazarlaması ile ekonomisini ayakta tutma mücadelesine güç veriyor.

AA

Malatya kayısısı, Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip.

Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya'dan yeni ihracat sezonunun ilk ayında 7 bin 286 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

Bu ihracatın karşılığı olarak ülke ekonomisine 36 milyon 918 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Geçen sezonun aynı döneminde 5 bin 537 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 34 milyon 411 bin dolar kazanç sağlanmıştı.

Böylece kuru kayısı ihracatındaki miktar ve gelirde artış yaşandı.

50 BİN AİLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da, 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

ÜRETİCİ SEVİNDİ

Ağustos ayıyla yeni ihracat sezonuna başlayan kuru kayısıdan elde edilen gelir artışı üreticiyi sevindirdi.

"İHRACAT MİKTARI VE GELİRİNDEKİ ARTIŞ BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı ihracatının devam ettiğini söyledi.

GEÇEN SEZON 115 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Özcan, Malatya'dan geçen sezon (1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024) 115 ülkeye 66 bin 832 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 398 milyon 809 bin dolar kazandırdıklarını hatırlatan Özcan, şöyle devam etti:

İhracatımız tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos ayında da hem ülke ekonomisinin hem de kentin yüzünü güldüren bir tabloyla karşı karşıyayız. Geçen sezonun aynı dönemine göre yaklaşık 2 bin ton artış söz konusu. İhracat miktarı ve gelirindeki artış bizleri mutlu ediyor. Malatya dünya kuru kayısı başkenti olarak çok iyi bir noktada, çok ciddi şekilde yoğun talep alıyoruz.

"BU YIL HEDEFİMİZ 100 BİN TON İHRACAT, 750 MİLYON DOLAR GELİR"

Talepleri hızlı şekilde ihracata dönüştürerek transfer ediyoruz. Kalite açısından baktığımız zaman da dünyada halen kalite olarak Türkiye ve Malatya kayısısı yerini koruyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde kalite açısından Malatya kayısısı halen vazgeçilmez. Bu yıl hedefimiz 100 bin ton ihracat, 750 milyon dolar gelir. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)