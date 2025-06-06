Malatya'da Sultansuyu Barajı'nda onarım sürüyor

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen yapılardan biri de Malatya'daki Sultansuyu Barajı oldu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Malatya'daki Sultansuyu Barajı'nın gövde onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak ve en yüksek faydası sağlamak adına çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, depremlerden etkilenen Sultansuyu Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini aktardı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Baltacı, şunları kaydetti:

Malatya Sultansuyu Barajı deprem hasarları rehabilitasyonu devam ederken aynı zamanda sulama sahasındaki tarımsal su ihtiyacının karşılanması adına sulama sahasının farklı noktalarına DSİ tarafından 41 adet yas kuyusu açıldı.



Bu yas kuyularından saniyede 514 litre su kapasitesi elde edilerek ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir.

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