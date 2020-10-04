Malatya'dan ihraç edilen kayısı miktarı düşmesine rağmen, döviz girdisi arttı

İhraç edilen kuru kayısı miktarında, bir önceki yıla göre düşüş yaşanıyor ancak döviz girdisinde artış görüldü. Malatya'nın kuru kayısısını en çok Amerikalılar tercih etti.

Malatya kayısısı, Türkiye'de sevilidiği ve tercih edildiği kadar, dünyada da tercih edilen bir ürün halini aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamada, Temmuz sonunda sonuçlanan kuru kayısı sezonunda 96 bin 777 ton kuru kayısı ihraç edilirken, karşılığında 253 milyon 392 bin dolarlık döviz geliri sağlandı.

2018-2019 sezonu kuru kayısı ihracatı 99 bin 363 ton karşılığı 250 milyon 802 bin dolar, 2019-2020 sezonu 96 bin 777 ton karşılığı 253 milyon 392 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

DÖVİZ GİRDİSİNDE ARTIŞ

İhracat miktarında, bir önceki sezona göre yüzde 3’lük düşüklük yaşanırken, döviz girdisi bakımından ise yüzde 1’lik artış görüldü.

AMERİKALILARIN TERCİHİ MALATYA KAYISISI OLDU

Türkiye’den kuru kayısı ihracatında listenin başında 35,5 milyon dolarlık tutarla ABD yer aldı. Almanya, 24 milyon dolarlık, Fransa ise 22,5 milyon dolarlık Türk kayısısı talep etti. Türkiye’den kuru kayısı ihracatında; İngiltere, Brezilya, Rusya ve Avustralya öne çıkan diğer ülkeler oldu.

114 ÜLKEYE İHRACAT

Dünyada en fazla Türkiye’de, Türkiye’de ise en fazla Malatya’da üretilen dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya’dan 114 ülkeye kuru kayısı ihracatı gerçekleştiriliyor.