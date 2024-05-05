Borsa İstanbul 4 yeni endeks hesaplayacak Borsa İstanbul sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için 4 yeni endeks hesaplanacağına karar vererek, duyurdu.

AA

Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için 13 Mayıs'tan itibaren 4 yeni endeks hesaplanmasına karar verdi.

2014 yılından beri işlem gören paylardan oluşan sürdürülebilirlik endekslerinin hesaplandığını belirten Borsa İstanbul yenin kararla ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Borsa İstanbul tarafından 2014 yılından beri borsamızda işlem gören paylardan oluşan sürdürülebilirlik endeksleri hesaplanmaktadır. Borçlanma araçlarında da son yıllarda çevresel ve sosyal konulara pozitif etkisi olacak projelerin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen kıymetlerin sayısında artışlar görülmektedir.

"Sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için de endeksler oluşturuldu"

Bu artışlar neticesinde gelinen noktada Borsa İstanbul olarak sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için de endeksler oluşturulmasına yönelik çalışma tamamlanmıştır.

Yeri uygulamanın tarihi: 13 Mayıs 2024

Açıklamada, bu kapsamda, Borsa İstanbul tarafından "Yeşil Borçlanma Aracı" niteliğine sahip eurobondlar ile "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı" niteliğine sahip olan eurobondların dolar bazlı ve TL bazlı getirilerini yansıtmak amacıyla 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren toplam 4 yeni endeksin hesaplanmasına karar verildiği bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)