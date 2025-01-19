Maliye kaçak elektronik sigarayı radarına aldı: 300 milyon lira kaçak yakaladı

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarını ürün ve sektör bazlı olarak genişletiyor.

Vergi Denetim Kurulu , yasa dışı olarak satışı yapılan elektronik sigarayla (e-sigara) mücadele amacıyla başlattığı çalışma sonucunda 300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti.

Buna göre, VDK'nin Risk Analiz Merkezi'nde e-sigaraya ilişkin çalışma başlatıldı.

YASAKLAR E-SİGARA İÇİN DE GEÇERLİ

İlgili mevzuat uyarınca sigara gibi tütün ürünlerine dair tüm yasaklar, e-sigarayı da kapsıyor. Bu nedenle e-sigara için reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunulamıyor, bu ürün 18 yaşından küçüklere satılamıyor.

Bu doğrultuda, e-sigaranın internet ortamında satılması ve kargoya verilmesi de yasak kapsamında bulunuyor. Ayrıca içerdiği nikotin nedeniyle kartuş ve cihazlar, serbest ticarete konu edilemiyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB) de benzer tedbirleri uyguluyor.

VDK, söz konusu ürüne yönelik kayıt dışı gelir beklentisiyle hareket edenler için çalışma başlattı.

20 MİLYAR LİRAYI AŞAN İŞLEM ANALİZ EDİLDİ

VDK tarafından bu kapsamda 20 milyar liradan fazla parasal işlem analize tabi tutuldu, 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemleri kontrol edildi.

Yürütülen takip sonucunda tespit edilen mükellefler doğrudan vergi incelemesine alındı.

300 MİLYON LİRA TUTARINDA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA TİCARETİ

Çalışmalar sonucunda 300 milyon lira tutarında kaçak elektronik sigara ticareti ortaya çıkarıldı.

KOLLUK GÜÇLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ

Söz konusu süreçte kolluk birimleriyle iş birliği de yapılırken, elde edilen sonuçlar söz konusu birimlere iletildi.

"MÜCADELEYİ GENİŞLETİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yasa dışı ve kaçak ürünleri de kapsayacak şekilde genişletildiğine işaret ederek, şunları kaydetti: