Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatının ve sosyete pazarlarının peşinde

AA

Maliye, vergide adaleti sağlamak için kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunan ve düşük vergi beyan edenleri takip etmeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektör ve firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Maliyenin radarına bu kez ürün sevkiyatının yapıldığı yerler, haller ve pazar yerleri, özellikle de sosyete pazarları takıldı.

MEYVE, SEBZE VE BALIK HALLERİNDEKİ ÜRÜN SEVKİYATLARI

GİB, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında saha denetimlerini sanayi bölgeleri ile meyve, sebze ve balık hallerindeki ürün sevkiyatlarını kapsayacak şekilde genişletti.

SAHA DENETİMLERİ ARTTI

Bu kapsamda saha denetimlerini artıran Başkanlık, organize sanayi bölgeleri (OSB) ile meyve, sebze ve balık hallerindeki ürün ve mal trafiğine odaklandı.

Gelir İdaresi, aralık ayının ilk 15 günlük döneminde OSB'ler ile meyve, sebze ve balık halleri giriş ve çıkışlarında emtia sevkiyatı yapan mükellefleri ülke genelinde eş zamanlı denetledi.

BELGELER KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde, sevkiyat yapan ticari araçlarda bulunan mallara ilişkin belgeler kontrol edildi. Bu araçlarda bulunması gereken taşıma ve sevk irsaliyesi ile irsaliyeli fatura gibi belgelerin düzenlenip düzenlenmediğine bakıldı.

BELGE VE BEYANLAR KARŞILAŞTIRILACAK

Mal sevkiyatları için düzenlenen belgeler, daha sonra mükelleflerin beyanlarıyla karşılaştırılacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR BAŞTA OLMAK 68 BİN 975 MÜKELLEF DENETLENDİ

Başkanlık, 15 gün içinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde 68 bin 975 mükellefi denetledi. Denetimlerde yüzlerce mükellefin tamamen kayıt dışı çalıştığı, çok sayıda işçinin sigorta kaydı olmadığı tespit edildi.

KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR

Kayıt dışı işçi çalıştıranlar hakkındaki tutanaklar, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderildi.

SOSYETE PAZARLARINDA DENETİM

Öte yandan Başkanlık, ülke genelinde sosyete pazarları olarak bilinen satış noktalarına yönelik de denetim gerçekleştiriyor.

İLK DENETİM ANKARA'DA

Denetimler, ilk olarak Ankara Defterdarlığınca Başkent'te başladı.

Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Sincan ilçelerindeki popüler sosyete pazarları ile çarşılar denetlendi.

Sosyete pazarı denetimleri, Ankara'nın ardından diğer illerde de gerçekleştirilecek.

MÜKELLEF OLMAYANLAR, KİRA ÖDEMEYENLER TESPİT EDİLDİ

Bu pazar ve çarşılara yönelik denetimlerde, mükellef dahi olmadan kayıt dışı satış yapanlar, belge düzenlemeyenler, kira ödemelerini bankalar üzerinden yapmayanlar ile kira gelirini beyan etmeyenlere yönelik tespitte bulunuldu.

"SAHA DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında GİB'in saha denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: