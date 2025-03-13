Maliye, 'kesme altın' satışına kural getirecek

AA

Piyasada "kesme" ya da "çekili altın" olarak bilinen ince şerit halinde satılan altınla ilgili yeni standartlar getirilecek.

Bu altın türünün satışının artması, kayıt dışı riski taşıdığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi.

SATIŞ, FATF STANDARTLARINA UYUMLU OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'de Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin yürütülmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda kıymetli maden sektörüne yönelik de adım atılacak.

ÇEKİLİ-KESME ALTINDA ARTIŞ YAŞANDI

Basılı kıymetli madenlere ilişkin yapılan düzenlemeler sonrasında, altının ince şerit haline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin satışında artış yaşandığı görüldü.

STANDARDI YOK

Bu şekilde çok küçük miktarlarda altın satılması ve bunların herhangi bir standardının bulunmaması nedeniyle yatırım amacıyla alım gerçekleştiren tüketicilere satışın suiistimale açık olduğu değerlendirildi.

https://www.ensonhaber.com/ekonomi/maliye-kesme-altin-satisina-kural-getirecek

MEVZUAZ ÇALIŞMASI YAPILACAK

Herhangi bir standardı bulunmayan söz konusu ürünün tanımının yapılması ve yurt içinde alım satımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları tamamlandı.

"İLAVE ADIMLAR ATILACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bakanlığı tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti: