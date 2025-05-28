Maliye'den 10 bin şirket ortağına vergi incelemesi

AA

Maliye, vergi denetimlerinde uyguladığı yöntem ve programı derinleştirmeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, gelir vergisi beyannamesini vermemiş 10 bin mükellefin "Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı" kapsamına alındığını ve izahata davet edeceğini duyurdu.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vergi beyannamesi vermemiş 10 bin mükellefi izahata davet edeceğini belirtti.

10 BİN MÜKELLEF YÜKSEK GELİR GRUPLARI GÖZETİM PROGRAMI'NA ALINDI

Paylaşımda, "Büyük şirket ortağı olup, 2023-2024 döneminde Gelir Vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz olan 10 bin mükellef 'Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı' kapsamına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.