Maliye'nin radarında halka açık şirketlerden gelir sağlayıp vergi vermeyenler var

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Hazine ve Maliye Bakanlığı çeşitli alanlarda gelir elde ettiği halde beyan etmeyenlerin peşinde.

Yapay destekli sistemlerle elde ettiği bulguların üzerine giren Maliye, bu kez de halka açık şirketlerden temettü geliri elde edip vergi vermeyenleri radarına aldı.

1.725 KİŞİ VERGİ KAÇIRDI

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analizde, 1.725 kişinin halka açık şirketlerden beyan sınırını aşan 3,6 milyar liralık kâr payı (temettü) kazanmalarına rağmen bu geliri beyan etmedikleri saptandı.

200 MİLYON LİRALIK VERGİ

Bu kişilerce 3,6 milyar liralık kâr payının beyan edilmediği ve buna bağlı olarak da yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI DENETİM

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), halka açık şirketlerden elde edilen kâr paylarına ilişkin geniş çaplı bir denetim çalışması yaptı.

GERİYE DÖNÜK TARAMA

2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan çalışmada, halka açık şirketlerce yapılan kâr payı ödemeleri mercek altına alındı.

Başkanlık, beyannamelerle ilgili kurumlardan aldığı bilgileri dikkate alarak yaptığı analiz çalışmasında, halka açık şirketlerin hisse senedine sahip olan kişilere dağıtılan kâr payı tutarları ve bu ödemeleri alan kişileri detaylı şekilde inceledi.

BRÜT KÂR PAYI TUTARLARI BELİRLENDİ

Çalışmada, söz konusu ödemelere ilişkin daha önce gerçekleştirilen gelir vergisi kesintileri dikkate alınarak brüt kâr payı tutarları belirlendi.

VERGİDEN İSTİSNA TUTAR ÇIKARTILARAK ELDE EDİLEN GELİRİN SINIRI AŞIP AŞMADIĞI BELİRLENDİ

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gerçek kişilerin elde ettiği kâr paylarının yarısının gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu istisna uygulandıktan sonra kalan gelirlerin yıllık beyan sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edildi.

Halka açık şirketlerden beyan sınırının üzerinde hisse senedi kâr payı elde etmesine rağmen gelir vergisi beyannamesi vermeyen kişiler ilgili vergi dairelerine bildirildi.

"HEDEF, DAHA ADİL VERGİ SİSTEMİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GİB'in, teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bu tür çalışmalarla hem gönüllü uyum seviyesini artırmayı hem de vergi sisteminin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz." mesajını paylaştı.