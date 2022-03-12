Malkara’da marketlerde sıvı yağ denetimi yapıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ekipler, yerel ve zincir marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamaları denetimi gerçekleştirdi.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ekipler, ayçiçek yağıyla ilgili stokçuluk söylentileri ve sosyal medyaya yansıyan sıvı yağ raflarında ürün kalmaması görüntüleri üzerine harekete geçti.

Kaymakamlık tarafından kurulan denetim komisyonu, ilçe tarım müdürlüğü, jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve ilçe mal müdürlüğünden oluştu.

AYÇİÇEĞİ YAĞI DENETİMİ GERÇEKLEŞTİ

Ekipler, yerel ve zincir marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamaları denetimi yaptı.

İlçede faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde yapılan denetimlerde, raflarda özellikle beş litrelik yağlar denetlendi. Bunun yanı sıra markette bulunan ve bulunmayan ürünler kontrol edilirken, depolar incelendi.

RAF VE KASA FİYATI KARŞILAŞTIRILDI

Raf fiyatı ve kasa fiyat denetimi ile son kullanma tarihi denetimi gibi konutlarda da inceleme gerçekleştirildi.

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel yaptığı açıklamada, yapılan denetimde işini gerektiği gibi yapan esnafın her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Yüksel ayrıca suistimal tespit edilen olursa da görevlerinin gereğini yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Denetime katılan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Kaymakam Yüksel, denetimin ilçe merkezinde tüm marketler ve depolarda devam edeceğini de ifade etti.