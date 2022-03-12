Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
581.289
-2.30%
BTXN Coin
39.41
3.08%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Hafif kar 1 C

    Malkara’da marketlerde sıvı yağ denetimi yapıldı

    Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ekipler, yerel ve zincir marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamaları denetimi gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malkara’da marketlerde sıvı yağ denetimi yapıldı

    Tüm ülke genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ekipler, ayçiçek yağıyla ilgili stokçuluk söylentileri ve sosyal medyaya yansıyan sıvı yağ raflarında ürün kalmaması görüntüleri üzerine harekete geçti.

    Kaymakamlık tarafından kurulan denetim komisyonu, ilçe tarım müdürlüğü, jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve ilçe mal müdürlüğünden oluştu.

    AYÇİÇEĞİ YAĞI DENETİMİ GERÇEKLEŞTİ

    Ekipler, yerel ve zincir marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamaları denetimi yaptı.

    İlçede faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde yapılan denetimlerde, raflarda özellikle beş litrelik yağlar denetlendi. Bunun yanı sıra markette bulunan ve bulunmayan ürünler kontrol edilirken, depolar incelendi.

    denetim

    RAF VE KASA FİYATI KARŞILAŞTIRILDI

    Raf fiyatı ve kasa fiyat denetimi ile son kullanma tarihi denetimi gibi konutlarda da inceleme gerçekleştirildi.

    Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel yaptığı açıklamada, yapılan denetimde işini gerektiği gibi yapan esnafın her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

    Yüksel ayrıca suistimal tespit edilen olursa da görevlerinin gereğini yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Denetime katılan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Kaymakam Yüksel, denetimin ilçe merkezinde tüm marketler ve depolarda devam edeceğini de ifade etti.


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın
    Mtm

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın

    Feghouli: Tüm Türkiye'yi mutlu ettik
    Futbol

    Feghouli: Tüm Türkiye'yi mutlu ettik

    11 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    11 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir