Manisa’nın Kırkağaç Kavunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

AA

Kırkağaç Kavunu, artık uluslararası standartlarda korunacak.

Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, 2008 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Kırkağaç Kavunu'nun, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi Tescil Belgesi alabilmesi için 2021 yılında başvuru yapıldığını hatırlattı.

“KIRKAĞAÇ İLÇESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME”

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 24 Mart 2025 tarihli ve C 2025/ 1823 sayılı bülteninde Kırkağaç Kavunu'nun coğrafi işaret tescilinin yayımlandığını belirten Oktay, bunun ilçe için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

“KENDİNE HAS AROMASI VAR”

Oktay, uzun raf ömrü, kendine has aroması ve tadı ile bilinen ve aranan bir Kırkağaç Kavunu'nun, AB tescili ile uluslararası tanınan ve ilçeyi tanıtan bir ürün olacağına dikkati çekerek, tescil sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"AVRUPA'DAN DAHA FAZLA TALEP GÖRECEK"

Yetkililer, ilçede kavun yetiştiriciliğini geliştirmeye devam ettiklerini, AB tescili sonrasında tüketiciler tarafından daha fazla talep göreceğine inandıklarını diye getirdi.

Bu meyveden kavun çekirdeğinden içecek, kavun kabuğundan reçel, kavun kurusu, kavun pekmezi gibi ürünlerin üretimi planlanıyor.