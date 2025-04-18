Manisa'daki üzüm bağlarına 'İtalyan dolu tül sistemi' kuruluyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde don olayından zarar gören üzüm bağlarının dışında kalan bağlarda İtalyan dolu tül sistemi uygulamasına başlanarak koruma altına alındı.
İtalyan dolu tül sistemine olan talebin arttığı öğrenildi.
"ÖRTÜLÜ BAĞLARDA ZARAR YOK
Nisan ayının 10-12 tarihleri arasında meydana gelen zirai don zararında önceden örtülen İtalyan dolu tül ile üzüm bağlarında dolu zararın olmadığını öne süren Sarıgöl-Baharlar Mahallesi'nden Nuri Uyanık adlı üretici, şu açıklamada bulundu:
Geçtiğimiz günlerde çevremizde etkili olan zirai don bağlarda büyük zarara neden oldu ancak benim bağımda zarar yok. Yanımdaki komşu iki bağdan örnek vermek gerektirirse, bir komşum İtalyan dolu tül sistemiyle zirai don öncesi örtü altına aldı. Diğer komşu bağın sahibi almamıştı. Örtülü olan bağda sıfır zarar, örtülü olmayan bağda ise yüzde 70 zarar var. Ben de bugün örtüyorum.
"ON YIL DAYANIKLI"
Sarıgöl-Baharlar Mahallesi'nden üzüm üreticisi Nuri Uyanık, İtalyan dolu tül sistemlerinde kullanılan örtülerin kullanım ömrünün on yıl olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
Bu sistemi kurmak için devlet bankası kredisi ile eskiden 5 yıldı, şimdi 3 yıl geri ödemeli olarak düşük faizli kredi veriliyor. Bunun devlet bankası yüzde 75’ini karşılıyor, geri kalanı yüzde 25’ini çiftçi karşılıyor. Ben 15 dekarlık bağımı İtalyan dolu tül sistemiyle örttüm.
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