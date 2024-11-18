Manisa'nın kadınları geleneksel kilim dokuma sanatını sürdürüyor

İHA

Türkiye'de eskiden kırsal bölgelerde kadınların halı dokuması çok yaygındı. Ancak şimdi modernleşen hayat, köyden kente göç gibi nedenlerle kilim dokuyanların sayısı azaldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin Yeniköy, Karamanlar, Şeyhdavutlar, Güneydamları mahallelerindeki evlerde sayıları her geçen yıl azalsa da kadınlar, geleneksel yöntemlerle sipariş üzerine kilim dokumaya devam ediyor.

TÜRK KİLİM MOTİFLERİ SARIGÖL KADINLARINA EMANET

Geleneksel Türk kilim motifleri, Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki kadınların el becerileriyle hayat buluyor.

Yeniköy Mahallesi'nde Hediye İlhan, annesinden öğrendiği kilim dokumacılığını 30 yıldır devam ettiriyor.

"KİLİM DOKUYANLARIN SAYISI AZALDI"

Hediye İlhan, ilkokuldan mezun olduktan sonra annesinden öğrendiği dokuma kilimleri yaşatmaya gayret ettiğini söyleyerek şu bilgileri verdi: