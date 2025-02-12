Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün ekim telaşı başladı

İHA

Manisa'nın Selendi ilçesinde, 2000'li yıllarda tütünün ekimi kota nedeniyle azalmıştı.

İlçede son yıllarda gözde ürün haline gelen tütünde üreticilerin yoğun çalışması başladı.

İlçede son dönemlerde özel firmaların devreye girmesiyle sözleşmeli olarak üretimi yeniden başlanan tütünde, üreticilerin telaşı sürüyor.

Geçtiğimiz sezonunun hasadını tamamlayarak ürünlerini satan üreticiler, henüz ücretlerini bile alamadan yeni dönem için üretime başladı.

"KALİTELİ ÜRÜN YETİŞİYOR"

Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, şu ifadeleri kullandı:

Tütünün en kalitelisi Selendi'de yetişiyor. İlçemiz ekonomisinin en önemli kalemleri arasında yer alan tütün üretimi, çiftçimizin gözde tarım ürünü oldu. Tütün yetiştirmek bir sanattır. Tütün üretmek meşakkatli bir iştir, önümüzdeki dönem için şimdiden telaşı başladı. Tütün fidelerinin yetişmesinin ardından, tarlalarda dikim işlemi de başlayacak. Bölge olarak tütüne elverişli topraklara sahibiz. Türkiye'de en kaliteli tütün Selendi ilçesi ve yöresindeki kırsal arazilerde yetişiyor.

"TÜTÜN GEÇİM KAYNAĞIMIZ"

İlçeye Bağlı kırsal Çanşa Mahallesinde ikamet eden tütün üreticisi 60 yaşındaki Dursun Kasap ise şunları söyledi: