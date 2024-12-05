MAPEG, 100 maden sahasını ihaleyle aramalara açıyor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 100 maden sahasını ihale yoluyla aramalara açacak.

6592 sayılı Kanun'la Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 30 uncu maddesi kapsamında 100 adet maden sahası ihale edilmek üzere ilanının Resmi Gazete yayım tarihinde itibaren en az 15 gün süre ile ilan edilmesine karar verildi.

MADEN SAHALARIN ADRESLERİ DUYURULACAK

İlanda ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihlerinin de yer alacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.