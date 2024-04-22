Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı çiftçiye nefes aldırdı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sulama yatırımları her geçen gün artıyor ve suyun gücü verimli topraklarla buluşmaya devam ediyor. Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı da Şanlıurfa ve Mardin'in verimli topraklarını suyla buluşturarak bölgeye can suyu oldu.

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Suya erişim sorunu nedeni ile yine su politikaları yürütülüyor ve suyu özellikle tarımda verimli kullanmak için yeni yatırımlar üretilmeye devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile birlikte bu amaç doğrultusunda depolama tesislerinin sayısını 3,5 kat arttırdı ve basınçlı borulu sistemlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Suya erişim çalışmaları kapsamında 221 kilometre uzunluğundaki Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile 71 bin 121 futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi de suya kavuştu.

Şanlıurfa ve Mardin'in verimli topraklarının bereketine bereket kattı

Kanal, Şanlıurfa tünelleri vasıtasıyla aldığı suyu Şanlıurfa ve Mardin'in verimli topraklarına ulaştırıyor. Böylelikle Şanlıurfa ve Mardin'in verimli toprakları, suyla buluşarak bereketine bereket kattı.

Tüm şebekeler tamamlandığında 349 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisinin suyla buluşacağı belirtildi.

"Tarihi bir olay"

Uzmanlar Fırat'ın suyunun Yukarı Mezopotamya'nın bereketli toprakları ile buluşmasını "tarihi bir olay" olarak nitelendiriyor.

Dev proje, kamuoyunda "Türkiye'nin en uzun yapay nehri" olarak da anılıyor.

Çiftçiye rahat nefes aldırdı

Tarım arazilerini suya kavuşturan kanal ile çiftçiye rahat nefes aldırılması amaçlandı. Bereket kanalı ile çiftçilerin gelirinin artması da bekleniyor.

Ürün verimliliği arttı

Kanal ile birlikte bölgenin ürün çeşitliliği arttı. Narenciye ve seracılık gelişti. Çiftçi, yıl içinde üç kez ürün yetiştirme imkanına sahip oldu.

Mardin Ovası'ndaki üretimin artması gıdada ithalatın azalmasına da katkı verdi.

Bölgeye hayat verdi

Kanal, bölgeye hayat verdi. Sadece Türkiye'nin değil sınır komşularının tarımına da katkı sağlayan projeyle birlikte gıda güvenliği sağlandı.

Yer altı suları korunuyor

Kanalla birlikte, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki yer altı sularının kullanımını azaltacağından korunmasına katkı sağlıyor.

5 bin dekar alan sulanacak

DSİ tarafından yapılan, Atatürk Barajı suyunu Mardin'e taşıyan Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı'yla bu yıl 5 bin dekar alan sulanacak.

300 bin kişiye istihdam

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarla tarım arazileri Fırat'ın suyuyla buluştu. Bu da bölgede, yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlanması anlamını taşıyor.

Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı

Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı 2019'da işletmeye alındı. Ana kanal, güneyde Türkiye-Suriye sınırı, doğuda Nusaybin Çağ Çağ Sulama sahası, batıda Tek Tek Dağları, kuzeyde ise Eyyüb Nebi Deresi'nden Nusaybin'e kadar uzanan tepeler ile sınırlanan proje sahası sulanmasını sağlanıyor.

Bir nehir gibi akıyor

Ana kanal büyük bir nehir uzunluğunda. Süveyş Kanalı'nda daha uzun, Panama kanalının 3 katı daha uzun ve hacim olarak baktığımızda devasa bir nehir boyutunda.

Bununla birlikte Atatürk Barajı'nda depolanan suyu, Şanlıurfa ve Mardin'e iletiliyor.

Atatürk Barajı suyunu Şanlıurfa ve Mardin'in verimli arazileriyle buluşturan Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı, adeta bir nehir gibi akıyor.

Sulanmasına katkı sağlanan alanlar

Ana kanal sayesinde Şanlıurfa'nın Akçakale, Harran, Ceylanpınar, Viranşehir ilçeleri ile Mardin'in Kızıltepe, Derik, Nusaybin ilçelerindeki 249 bin 43 hektar alanın sulanması sağlanıyor.