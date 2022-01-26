Marmarabirlik’in ürün bedeli ödemeleri yarın hesaplarda

Ortaklarına toplam 245 milyon liranın tamamını yarın ödeyecek olan Marmarabirlik’in, böylelikle üreticisine hiç borcu kalmayacak.

Marmarabirlik’te ürün alım kampanyası sona erdi. Ürün bedellerinin tamamının 27 Ocak Perşembe günü saat 18.00’den sonra ödeneceği duyuruldu.

PRİM DESTEĞİ ŞUBAT AYINDA ÖDENECEK

Kilogram başına verilen 1 lira prim desteğine ilişkin ödemeler ise şubat ayının sonunda gerçekleştirilecek.

Marmarabirlik’te 22 Ekim tarihinde başlayan ürün alım kampanyası sona erdi. Kampanya hakkında genel bir değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasında da Marmarabirlik ortaklarının yanında olmuştur. Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatif ve 25 bin ortağımızdan 72 bin 650 ton rekolte beyanı gelmişti.” dedi.

ÖDEMELER YARIN 18.00'DEN SONRA HESAPLARDAN ÇEKİLEBİLİR

Yapılacak ürün bedel ödemeleriyle ilgili de bilgi veren Asa şunları söyledi: “2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasında yağlık dahil 450 milyon lira tutarında 44 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildi. Alınan ürün bedellerinin yüzde 50’sine karşılık gelen 205 milyon lira 15 günlük periyotlarda peşin olarak ödenirken, ürün bedellerinin geri kalan kısmının tamamı 27 Ocak perşembe günü (yarın) ödenecektir. Yapılacak 245 milyon lira ödeme ile üreticilerimize ürün bedeli olarak borcumuz kalmayacaktır. Ortaklarımız saat 18.00’den itibaren son dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabileceklerdir.”

AĞAÇ BAKIMI İÇİN KİLO BAŞINA 1 LİRA DESTEK

Marmarabirlik’in her zaman üreticisinin yanında olduğunu belirten Asa, “Erken ödeme yaparak üreticimize destek olmak istedik. Diğer yandan ortaklarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için 258 milyon lira ayni kredi tahsisatı yapılmıştır. Zirai ilaç çeşitleri, hazır bordo, bakırlı, bakır sülfat (göztaşı) gibi zeytinde kullanılan emtia fiyatlarında önemli artışlar olmuştur. Bu sebep ile piyasa şartlarının altında fiyatlarla zirai ilaç temin edebilmek için yaklaşık 30 milyon lira tutarında peşin olarak zirai ilaç alımı yapılacaktır. Ortaklarımıza uygun fiyatla dağıtılacak bu emtialar üreticimiz için çok önemlidir. Çünkü ortaklarımız ağaç bakımını yapamaz ise üretim de olmaz. Bu sebep ile üreticilerimize kilogram başına verilecek olan 1 lira prim desteği şubat ayının sonunda ödenecektir.” diye konuştu.