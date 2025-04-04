Mart 2024 ihracatı 23,4 milyar dolar oldu

Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini açıklarken aynı zamanda Türkiye'nin gelen ekonomik görünümüne ait saptamalarda bulundu.

Bakan Bolat, tarihin en yüksek 2. mart ayı ihracat rakamı elde edildiği duyurdu. Mart ayına ait ihracat rakamı 23,4 milyar dolar olarak açıklandı.

Bakan Bolat ayrıca, aylık ihracatlarda Cumhuriyet tarihinin en yüksek 5. ihracatı olduğunu da sözlerine ekledi.

GÜMRÜK TARİFELERİ İÇİN AÇIKLAMA

Bakan Bolat, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği gümrük tarifeleriyle ilgili Türkiye'nin konunuma ait şu açıklamayı yaptı:

2 Nisan’da yüzde 10 gümrük vergisi açıklandı. Türkiye ile rekabet eden ülkeler çok daha yüksek oranlarda. Biz mayıs ayında ortasında ABD’ye yapacağımız ziyarette bunları konuşacağız. Çünkü Trump, buna açık olduğunu söyledi. Önümüzdeki 1 yıl ciddi bir fırtınalı dönem alacak. ABD ile karşılıklı ihracatımızı artırmak için hazırlıklarımızı yaptık. Bu çalışmalar hazır. Bunu sektörlerle birlikte uygulamaya alacağız. Bu yeni dönemde avantajlı duruma çevirmek için gayret içinde olacağız. Diğer ülkelerin bizim ihraç pazarımızda bizi zorlamaları karşısında tedbirlerimizi alacağız.

AYRINTILAR GELİYOR