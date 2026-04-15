Martı Resort, ‘Marmaris’in en iyi lüks sahil oteli’ seçildi

Martı Resort, İçmeler’in eşsiz koyundaki konumunu, taş ve ahşabın büyüleyici rustik uyumunu ve sunduğu kusursuz misafir deneyimini “Lüksün En İyisi” olarak taçlandırdı.

Miras odaklı yaklaşımıyla nesiller boyu süren konukseverlik deneyimini modern konforla harmanlayan tesis, bu önemli başarının gururuyla ve Ultra Her Şey Dahil (Ultra All Inclusive) konseptiyle Mayıs ayı başında kapılarını açıyor.

Türkiye turizminin köklü markası Martı Hotels & Marinas bünyesinde hizmet veren Martı Resort, dünya çapındaki başarılarıyla Marmaris’in turizm hafızasında silinmez bir iz bırakmayı sürdürüyor. 1969 yılında Türkiye’nin ilk resort oteli ünvanıyla kapılarını açan ve Yeşilçam’ın altın yıllarına fon olan sahneleriyle hafızalara kazınan tesis, Martı Grubu’nun mirasını nesiller boyu yaşatıyor. Gastronomi, spor ve yaşamı “sessiz lüks” yaklaşımıyla bir araya getiren Martı Resort; Marmaris’in en büyüleyici koylarından İçmeler’de, denize sıfır konumuyla zamansız bir kaçış sunuyor.

İÇMELER’İN İYİLEŞTİRİCİ DOĞASIYLA BÜTÜNLEŞEN DENEYİM

Yarım asrı aşan köklü bir resort otelin sunduğu geniş olanakları, butik otel inceliğinde bir hizmet anlayışıyla buluşturan tesis; kişiselleştirilmiş deneyimi, ayrıcalıklı hizmet anlayışını ve aidiyet duygusunu odağına alıyor. 2023 yılında çağın ruhuna uygun dokunuşlarla yenilenen otel; 13 süit, 12 delüks villa ve toplam 283 lüks odasıyla İçmeler’in iyileştirici doğasını eşsiz atmosferine taşıyor.

Martı Resort’ta deneyim yalnızca konforla sınırlı kalmıyor; süreklilik ve aidiyet duygusuyla derinleşiyor. Doğanın kalbinde, denizin ritmiyle uyumlanan bu ikonik adres, 2026 sezonuna uluslararası bir ödülün prestiji ve yenilenen deneyim alanlarıyla güçlü bir başlangıç yapıyor.

KÜRESEL ÖDÜLLE 2026 SEZONUNA MERHABA

“Best Luxury Beachfront Hotel in Marmaris, Türkiye” ödülüne layık görülen tesis, Ultra Her Şey Dahil konseptiyle Mayıs ayında yaz sezonunu açıyor. Doğa ve denizin kusursuz uyumunda konumlanan Martı Resort; bu prestijli ödülle uluslararası konumunu bir kez daha güçlendiriyor.

Kışın dinginliğinden yazın enerjisine geçiş yapan tesis, 2026 sezonunda baştan sona yenilenen SPA merkeziyle dikkat çekiyor. Doğadan ilham alan tasarımı, terapi odaları ve profesyonel bakım seçenekleriyle zenginleşen SPA deneyimi, bu sezon daha bütünsel bir yenilenme vadediyor. Yaz boyunca gün boyu süren aktiviteler; dalış, rüzgâr sörfü ve çeşitli sporlarla dinamik bir tempo yaratırken, akşam saatlerinde canlı müzik, temalı etkinlikler ve özel gösterilerle atmosfer farklı bir boyuta taşınıyor.

GASTRONOMİDE RAFİNE VE ÇOK KATMANLI BİR DÜNYA

Martı Resort’ta gastronomi, yalnızca bir ihtiyaç değil; başlı başına bir deneyim alanı. Sekiz farklı restoran ve bar, Ege ve Akdeniz mutfağının karakteristik lezzetlerini dünya mutfaklarıyla buluştururken; şef dokunuşlarının hissedildiği menüler sofistike bir tat yolculuğu sunuyor. Canlı mutfak deneyimleri, temalı akşamlar ve yalnızca yetişkinlere özel alanlardaki ayrıcalıklı servis anlayışı; her anı özenle kurgulanmış bir atmosfer yaratıyor. Bu deneyim, imza kokteyller ve estetik sunumlarla tamamlanarak Martı Resort’u Marmaris’in gastronomi sahnesinde ayrı bir konuma taşıyor.

PATİLİ DOSTLARLA BİRLİKTE KEYİFLİ BİR TATİL

Martı Resort, tatilin en özel anlarını yalnızca misafirleriyle değil, onların hayatındaki tüm sevdikleriyle paylaşmayı hedefliyor. Hayvan dostu yaklaşımıyla patili dostları da deneyimin doğal bir parçası haline getiren tesis; özel konaklama alanları ve ihtiyaçlara duyarlı hizmetleriyle konforlu ve güvenli bir ortam sağlıyor. Böylece tatil, herkes için bütüncül bir deneyime dönüşüyor.

MİNİ CLUB İLE KÜÇÜK MİSAFİRLER İÇİN BÜYÜK BİR DÜNYA

Aile deneyimini tamamlayan Mini Club, küçük misafirler için keşif, oyun ve yaratıcılıkla dolu bir dünya yaratıyor. Profesyonel ekipler eşliğinde düzenlenen atölyeler, açık hava aktiviteleri ve eğlenceli programlar sayesinde çocuklar gün boyu keyifli vakit geçirirken; ebeveynler de tatilin tadını özgürce çıkarabiliyor.

MARTI SPORTS ACADEMY İLE İYİ YAŞAM RİTMİ

Hareketi ve iyi yaşamı tatilin merkezine taşıyan Martı Resort, Martı Sports Academy (MSA) ile kapsamlı bir wellness programı sunuyor. Yoga ve meditasyondan fitness derslerine, su sporlarından plaj aktivitelerine uzanan içerik; misafirlerin hem bedensel hem de zihinsel olarak yenilenmesini destekliyor. Tesis, spor turizmine verdiği desteği de sürdürüyor. 7 Haziran 2026’da düzenlenecek L’Étape Marmaris by Tour de France organizasyonuna ev sahipliği yaparak bölgenin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlıyor.

ETKİNLİKLERDEN DÜĞÜNLERE SEÇKİN ORGANİZASYON DENEYİMİ

Martı Resort, yalnızca bir tatil destinasyonu değil; aynı zamanda seçkin organizasyonların adresi olarak da öne çıkıyor. Modern teknik altyapıya sahip toplantı salonları ve deneyimli ekibiyle tesis; kurumsal etkinliklerden lansmanlara, yaz düğünlerinden özel davetlere kadar her detayın incelikle düşünüldüğü unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor.