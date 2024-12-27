MASAK bildirimlerinin kapsamı genişletildi

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten'in Ensonhaber'e özel yaptığı açıklamaya göre, kara parayla mücadelede bütün ülkelerde az ya da çok mevzuat düzenlemeleri bulunuyor.

Türkiye kara parayla mücadele etmek istiyorsan “müşterini iyi tanı” ilkesine uygun düzenlemeler yapılırken, 25 Aralık 2024 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmeliklerle MASAK Mevzuatında çok önemli değişiklikler meydana geldi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları finansal yükümlü olarak sayılmış ve uyum programı oluşturma zorunluluğu getirildi.

ÖZETLE MASAK MEVZUATINDAKİ DÜZENLEMELER

Dr. Selçuk Gülten'e göre bu düzenlemeler özetle şöyle sıralanıyor:

-KRİPTO PARAYA MÜŞTERİ TANIMA KİMLİK TESPİTİ RAKAMSAL SINIRI

185 bin TL olan müşteri tanıma kapsamında kimlik tespit sınırı, Kripto varlık hizmet sağlayıcıları açısından riskin yüksek olması sebebiyle 15 bin TL olarak belirlendi.

Başka bir ifadeyle kripto varlık hizmet şirketleri 15 bin TL ve üzeri işlemlerde kimlik tespit yapmak zorunda.

-YABANCILARA "DOĞUM YERİ" TESPİTİ

Türk uyruklu olmayan müşterilerde “doğum yeri” tespitinin de yapılması gerekiyor. Aksi halde 2025 yılında ihlal başına 453 bin 160 TL idari para cezası uygulanması söz konusu olabilecek.

-ELEKTRONİK HİZMET SAĞLAYICILARA UYUM GÖREVLİSİ

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar ile gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı olarak orta, büyük veya çok büyük ölçekli elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar uyum görevlisi atayacak.

-UYARI LEVHALARI GÖRÜNEBİLECEK YERLERE ASILACAK

İşlemlerin kendi adlarına veya vekaleten yapılması durumunda ortaya çıkabilecek riskleri ve sorumlulukları hatırlayan uyarı levhaları müşterilerin görebileceği yerlere asılmak ve ilan edilmek zorunda.

-UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ

Kimlik tespitinde üçüncü tarafa güven ilkesi çerçevesinde, uzaktan kimlik tespiti yapılmış ise dijital ortamdaki görüntülerinin temin edileceği açıklandı.

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