MASAK, kara parayla mücadele için banka hesaplarını anlık izleyecek ve dondurabilecek

Kaynağı belli olmayan ve banka hesabına sahibinin gelirinin üzerinde hesap hareketlerine anlık müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Banka dolandırıcılığı başta olmak üzere, bilişim suçlarına anında müdahale edilebilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni yetkiler verilmesi planlanıyor.

MASAK, hızlı gelişen bilişim suçlarıyla etkin mücadele edebilmek için banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisine sahip olacak.

KANUN TEKLİFİ AK PARTİ TARAFINDAN HAZIRLANDI

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devreye sokulması ve hesabın anında dondurulabilmesi hedefleniyor.

Teklifin, ekim ayı içinde TBBM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

DÜZENLEME 11. YARGI PAKETİ'NDE YER ALACAK

Teklifin, Meclis'in yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi ve 11. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor.

MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ'NÜN KARA PARAYLA MÜCADELE KRİTERİ GEREĞİ

Türkiye’nin de üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün kara parayla mücadele edilmesi için açıkladığı yeni kriterler, MASAK'la ilgili mevzuata eklenecek.

HESAPLARDAKİ OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİĞE YAKIN TAKİP

Buna göre MASAK'a yeni yetkiler verilerek banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak.

KANUN MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLÜYOR

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde değişikliğe gidilecek.

Bildirim, bilgi ve belge verme maddelerinde de anlık takibi kolaylaştırmaya olanak sağlayacak eklemeler yapılacak.

SANİYELER İÇERİSİNDE MÜDAHALE YETKİSİ

MASAK'a yeni teknolojilerin de yardımıyla, banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere saniyeler içerisinde müdahale etme yetkisi verilmesi amaçlanıyor.

MALİ POLİS DEVREDE OLACAK

Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.

HESAP SAHİBİNİN MADDİ GÜCÜNÜN ÜZERİNDEKİ BAKİYELER TESPİT EDİLECEK

Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARAYA ANINDA EL KONULACAK

Hesaba anında el konulması ya da dondurma işlemlerinin yapılması için gereken hukuki zemin oluşturulacak.



