Haberler



Ekonomi



Mayıs ayı enflasyon tahmini açıklandı: Memur ve emeklilerin gözü bu rakamlarda

Mayıs ayı enflasyon tahmini açıklandı: Memur ve emeklilerin gözü bu rakamlarda 2 Haziran'da açıklanacak mayıs ayı enflasyonu, memur ve emeklilerin maaş artışı için önem taşıyor. Milyonlarca kişinin odaklandığı veri ile ilgili tahminler de açıklanmaya başladı.