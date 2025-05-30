Mayıs ayı enflasyon tahmini açıklandı: Memur ve emeklilerin gözü bu rakamlarda
AA

Mayıs ayı enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı

Ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 2;10

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu.

Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

AY AY 2025 YILI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Aslı Didari
Yazar