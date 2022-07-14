Mayıs ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı

TÜİK'in verilerine göre sanayi üretimi aylık yüzde 0,5 yıllık ise yüzde 9,1 arttış gösterdi.

Türk ekonomisi sanayinin gelişimi için yaptığı faaliyetlerin meyvelerine alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,5 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.