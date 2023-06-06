Mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı arttı TOBB'un mayısta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısının yıllık bazda yüzde 22,3 arttığı belirtildi.

AA

Sanayi kapasite raporu sayısı artmaya devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı açıklandı.

TOBB'un mayısta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 22,3 arttı.

Yıllık bazda yüzde 22,3 artışla sanayi kapasite raporu sayısı 4 bin 137'ye ulaştı.

Çalışan sayısı

Toplam çalışan sayısı ise yüzde 5,3 artışla 3 milyon 943 bin 161 olarak hesaplandı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 ilin başında 1.081 raporla İstanbul var. İstanbul'u Ankara (305), İzmir (258), Bursa (226) ve Kocaeli (168) izledi.

Aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, 97 bin 64 oldu

Mayıs 2022'de 91 bin 391 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 6,2 yükselerek 97 bin 64'e ulaştı.