Malatya'da üç araç kazaya karıştı: 3 yaralı

İHA
Malatya'da gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde, Nikah Sarayı mevkiinde seyir halinde olan üç araç kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada ortalık savaş alınana dönerken, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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