Malatya'da üç araç kazaya karıştı: 3 yaralı Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, 3 kişi yaralandı.

İHA

Malatya'da gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde, Nikah Sarayı mevkiinde seyir halinde olan üç araç kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada ortalık savaş alınana dönerken, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)