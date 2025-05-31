Meclis'te yeni trafik kanunu görüşülüyor! Ehliyet affı veto edildi

AA

Meclis'te trafik ihlallerine ağır yaptırımlar getiren bir kanun teklifi süreci yürütülüyor.

Bu kanun teklifinde eski ihlallerle sosyal medyada suçu övmek gibi yeni edinilen alışkanlıklar için yüksek cezalar öngörülüyor.

EHLİYET AFFI'NA VETO

Meclis’te tartışılan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi kapsamında gündeme gelen “ehliyet affı”na, hükümetten olumsuz yanıt geldi.

SON YILLARDA 690 BİNE YAKIN EHLİYETE EL KONULDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, son yıllarda gerçekleşen trafik ihlalleri nedeniyle toplam 689 bin 946 ehliyete el konulduğunu açıkladı.

2023 AFFI İLE 31 BİN EHLİYET GERİ VERİLDİ

2023 yılında yapılan bir ehliyet affıyla 31 bin ehliyetin geri verildiğini belirten Karaloğlu, “Ancak bu affın ardından trafikte ölümler arttı.” ifadelerini kullandı.

"EHLİYET AFFININ ALIŞKANLIK HALİNE GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Meclis Adalet Komisyonu’nda milletvekillerinin taleplerini yanıtlayan Karaloğlu, “Ehliyet affının alışkanlık haline gelmesini istemiyoruz. Ehliyet affıyla ilgili olumsuz düşündüğümüzü ifade edeyim.” dedi.

2023 EHLİYET AFFI ZARAR VERDİ

Karaloğlu, 2021’de Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Karayolları Trafik Strateji Belgesi hedeflerinin, 2023’te yapılan affa bağlı olarak zarar gördüğünü vurguladı. “2023 ve 2024 yıllarında trafik kazalarında ciddi can kaybı yaşandı, ancak 2024’ün ikinci yarısında düşüş başladı.” dedi.

EHLİYETLERE EL KOYMA NEDENLERİ

Toplam 689 bin 946 ehliyete el koyulma gerekçeleri ise şöyle açıklandı:

-Alkollü araç kullanımı: 406 bin

-Alkol testini reddetme: 42 bin

-Uyuşturucu etkisinde araç kullanma: 20 bin

-100 ceza puanını aşma nedeniyle 2 aylık geçici el koyma: 21 bin

-Drift yapan sürücüler: 5 bin 872

-Kırmızı ışık ihlali: 323

-Usulsüz çakar kullanımı: 273

-Hız ihlali: 123

SOSYAL MEDYADA TRAFİK KURALLARINA UYMAYAN VE ÖVEN GÖRÜNTÜLER CEZALANDIRILACAK

Yeni kanun teklifinde, trafikte yasaklanan davranışları basın, yayın, internet, sosyal medya ve dijital platformlarda özendiren, paylaşan ve övenlere 25 bin lira para cezası getirilmesi planlanıyor.

SOSYAL MEDYA POLİSLERİ İŞBAŞINDA

Karaloğlu, “Bir kişi drift videosu paylaşıyor, bunun cezası ayrı. Sosyal medya polislerimiz bu tür paylaşımları takip ediyor ve cezai işlem uyguluyor.” açıklamasını yaptı.