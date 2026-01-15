Aralık ayı merkezi yönetim bütçe açığı belli oldu

- 2025 Aralık ayında merkezi yönetim bütçe açığı 528,1 milyar TL oldu.
- Ocak-Aralık döneminde bütçe açığı 1 trilyon 799,1 milyar TL olarak kaydedildi.
- Faiz dışı bütçe giderleri yıllık 12 trilyon 580,2 milyar TL, faiz dışı fazla ise 255,3 milyar TL oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 Aralık merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini paylaştı.
Buna göre, 2025 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 792 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 263,9 milyar TL ve bütçe açığı 528,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 675,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 411,5 milyar TL olarak kayıtlara geçti.
YILLIK ÖDEMELER DENGESİ
2025 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 14 trilyon 634,6 milyar TL, bütçe gelirleri 12 trilyon 835,5 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 799,1 milyar TL oldu.
Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 12 trilyon 580,2 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 255,3 milyar TL olarak gerçekleşti.