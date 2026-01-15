Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evde Bakım Yardımı, 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almaları öncelikli görülüyor.

Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olunuyor.

AYLIK 11 BİN 702 LİRA ÖDEME YAPILIYOR

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde, hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldı.

AYLIK 5,9 MİLYAR LİRA AYRILDI

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı, hesaplara yatırılmaya başlandı.

Halihazırda 517 bin vatandaş, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor.

Yapılan bu ödemeyle birlikte 2025 yılında toplam 67,7 milyar liralık destek sağlanmış oldu.

ŞUBATTAN İTİBAREN 13 BİN 878 LİRA YATIRILACAK

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı, 13 bin 878 liraya yükseldi.

Artışlı ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirildi.