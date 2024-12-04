Mehmet Fatih Kacır: 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık

AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarını sanayicilerin çevrim içi erişimine açma uygulamasını sürdürdüklerini belirtti.
Verilen bilgileri göre, işlemler 2-22 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.
94 OSB'DE 16,2 MİLYON METREKARE ALAN
Bakan Mehmet Fatih Kacır, yayınladığı mesajde yeni alan tahsisini şu ifadelerle duyurdu:
Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla, 94 OSB'de 16,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1.115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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