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Mehmet Fatih Kacır: 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık

Mehmet Fatih Kacır: 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık Türkiye için organize sanayi bölgelerinin sayısı ve var olanlardaki faaliyet alanlarının artması büyük önem taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, OSB'lerde yeni yer tahsisi ile ilgili bir mesaj yayınladı.