Mehmet Fatih Kacır, Çinli elektrikli araç ve batarya üreticilerini yatırıma davet etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çin'deki temaslarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede görüşmelerin içeriğini aktararak, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları Türkiye'ye davet ettikleri bilgisini paylaştı.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ziyaretlerinde 8 şehirde, 2 ulusal hükümet bakanı, 1 eyalet bakanı ile görüştüklerini ve 7 şirketi ziyaret ettiklerini belirtti.

Kacır, tamamladığı Çin ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kacır, otomobil üreticilerinden BYD, Huawei ve GAC firmaları ile temaslarını değerlendirdiği açıklamasında, Türkiye'nin, yatırımlarla büyüyeceği üzerinde durdu.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi ile görüşüldü

Kacır, son gün Shenzen'de dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Başkanı Wang Chuanfu ve ekibiyle bir araya geldiklerini, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yakın diyaloğu sürdüreceklerini aktardı.

"Elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları yatırıma davet ettim"

Kacır, Türkiye'deki AR-GE merkezinde 1.000'den fazla çalışanı bulunan Huawei'de ise yeni nesil mobilite ve enerji çözümlerine şahit olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

Son durağımız Gouangzhou'da merkezi bulunan, yılda 2,5 milyon araç üreten GAC firmasıydı. Görüşmelerimizde, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları ülkemizde yatırıma davet ettik.

"Türkiye, yatırımlarla büyüyecek"

Türkiye, yatırımlarla büyüyecek, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkınmaya devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)