Mehmet Fatih Kacır: Türkiye son 13 yıl boyunca büyümesini kesintisiz sürdürdü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'na katılarak, Türkiye ekonomisini değerlendirdi ve sanayicilere sağlanan olanakları detaylandırdı.

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AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, sanayicilerden, katma değerli üretimde daha çok yer almalarını ve inisiyatif geliştirmelerini beklediklerini belirtti.

Bakan Kacır, yeni kredi programı ile sanayicilerin teknolojik ve stratejik yatırımlarına can suyu olmayı amaçlandığını dile getirdi.

Burada yaptığı konuşmada, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile sanayicileri teknolojik ve stratejik yatırımlarını destekleyeceklerini dile getiren Kacır, programın, yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracağını bildirdi.

"Son 21 yılda bir asra bedel işler başardık"

4'üncü Sanayi Devrimi ile "asırlık çınar" olarak tabir edilen şirketlerin, genç ve yenilikçi firmaların güçlü meydan okumalarına maruz kaldığını ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

İnovasyon, firmaların rekabetçiliklerini sürdürmek için tercihten öte zorunluluk halini alıyor. Bu süreçte, sanayi ve üretim altyapımızı güçlendirerek, AR-GE ve inovasyonu kalkınma politikalarımızın odağına koyarak, son 21 yılda bir asra bedel işler başardık. 70'li yıllarda ağır sanayi hamlesini gerçekleştirememiş, 90'larda terör belası ve siyasi çekişmelerle yerinde saymış, ekonomisine yön tayin edememiş Türkiye'nin tarihini ve talihini değiştiriyoruz.

"Türkiye son 13 yıl boyunca büyümesini kesintisiz sürdürdü"

Küresel ekonomide yaşanan fırtınalara rağmen yatırımlarında hız kesmeyen sanayicilerle Türkiye'nin son 13 yıl boyunca büyümesini kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

254 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan, genç ve dinamik nüfusuyla, lojistik bağlantılarıyla, AR-GE ve inovasyon altyapısıyla katma değerli üretimde öncü, bölgesinin parlayan yıldızı ve küresel üretim üssü Türkiye'den söz ediyoruz. Geldiğimiz noktada, insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numarayız. Türkiye, kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirip, üretebilen ülkelerden biri.

"Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni devreye aldık"

Kacır, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını, doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobil Togg ile taçlandırdıklarını hatırlatarak Togg'un, aynı zamanda yeni nesil sanayi politikalarının somut örneği olduğunu kaydetti. Benzer yaklaşımla, çip üretiminden uzay ve yeni nesil uydu teknolojilerine, biyoteknolojik ilaçlardan batarya teknolojilerine, güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi sistemlerine yenilikçi teknoloji alanlarında lider teknoloji girişimlerini birlikte çıkaracaklarını belirten Kacır, şöyle devam etti:

Aynı zamanda, sanayimizin dijital ve yeşil dönüşümünü teşvik edecek altyapı ve finansman mekanizmaları oluşturuyoruz. 'Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları'nı kısa sürede devreye alacağız. Yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını, teşvik sistemimiz kapsamında öncelikli yatırımlar olarak güçlü şekilde teşvik edeceğiz. Sanayimizin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi için uluslararası finansman kaynaklarına erişimini tesis ediyoruz.

Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli proje

Kacır, Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli, "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"ni devreye aldıklarını anımsatarak, projenin TÜBİTAK'a ayrılan 175 milyon dolarlık kısmıyla yeşil üretimi, kaynak verimliliği odaklı AR-GE ve yenilikçilik çalışmaları yapan firmaları, aynı zamanda özel sektör öncülüğünde gerçekleştirilecek iş birliklerini destekleyeceklerini anlattı.

"KOBİ'lerin karbon ayak izleri azaltılacak"

Bütçenin KOSGEB'e ayrılan 250 milyon dolarlık bölümüyle de KOBİ'lerin karbon ayak izlerini azaltmaya, kaynak verimliliğini artırmaya yönelik yeşil dönüşüm planlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olacaklarını ifade eden Kacır, şunları dedi:

Organize sanayi bölgelerimizin (OSB) yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak için, yine Dünya Bankası iş birliğinde, 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'ni 300 milyon dolar finansman kaynağıyla harekete geçirdik. OSB'lerimizin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırıyoruz. Sanayimizin dijital dönüşümünü hızlandırarak rekabet gücümüzü artırmak amacıyla 7,5 milyar euro bütçeli 'Dijital Avrupa Programı'na katıldık. KOBİ ve girişimcilere, program kapsamında kurulacak stratejik altyapılardan yararlanma imkanı sunuyoruz.

"Model fabrika sayısı artacak"

Kacır, kurdukları 8 model fabrikayla işletmelere yalın üretim, dijital dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunduklarına işaret ederek, bu fabrikaların sayısını 8'den 14'e çıkaracakları bilgisini verdi.

"Programla yatırımlar hızlanacak"

Sanayicilerden, katma değerli üretimde daha çok yer almalarını ve inisiyatif geliştirmelerini beklediklerini vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

Bu doğrultuda, yol haritalarımızı, finansman mekanizmalarımızı, teşvik sistemimizi, sanayi politikalarımızı, cari açığı azaltacak, yüksek teknolojili ve stratejik yatırımlara odaklanarak yeniden şekillendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta kamuoyuyla paylaştığımız Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile sanayicilerimizin teknolojik ve stratejik yatırımlarına can suyu olmayı amaçlıyoruz. Program, yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracak. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek programa, 20 Aralık'tan itibaren 'www.yatirimkredisi.sanayi.gov.tr' adresi üzerinden başvurularınızı bekliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)