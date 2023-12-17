Mehmet Fatih Kacır: Türkiye, yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. oldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, tasarım başvurularında ülkelerin performansını aktararak Türkiye'nin konumu hakkında bilgi verdi.

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Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü “2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu” verilerini yayınladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, bu raporun verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer aldı.

Bakan Kacır'ın Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nü (WIPO) etiketlediği ve "Tasarım başvurularında ülkelerin performansı" başlıklı paylaşımı şöyle:

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yayınladığı '2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu' verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer alıyor. Hedefimiz: Tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek.

Tasarım dosyalama faaliyeti en yüksek olan ülkeler hangileri?

Bakan Kacır, paylaşımında WIPO'nun yayınladığı bir grafiğe de yer verdi. Grafikte yer alan bu ülkelerdeki tasarımcıların çoğu endüstriyel tasarımın korunması için başvuruda bulundu.

İlk 10

Çin başvuru sayısında dünya birincisi olarak göze çarpıyor.