Mehmet Fatih Kacır: Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizin yıldızı parlayacak Çekmeköy Murat Çobanoğlu Bilim Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Elimizdeki en büyük güç, kuvvet gençlerimizdir." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK ve Çekmeköy Belediyesince yapılan Çekmeköy Murat Çobanoğlu Bilim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Kacır, son 22 yılda inşa ettikleri güçlü sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı, yenilikçiliği teşvik edecek AR-GE ekosistemiyle, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma yolculuğunda mihenk taşı konumunda nice projelere imza attıklarını söyledi.

Bakan Kacır, savaşla, terörle, siyasi çekişmelerle yıllar kaybeden Türkiye'ye yeni bir istikamet tayin ederek asırlık kazanımlar elde ettiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı"nın tuğlalarını döşediklerini ve Milli Teknoloji Hamlesi istikametinde Türkiye'yi yeni teknolojilerin pazarı yerine üretim üssü yapmak için gece gündüz gayret ettiklerini şu ifadelerle vurguladı:

Özgüveni yüksek, fikir ve dava sahibi Türk gençliği; Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın, Şakir Zümre'nin, Nuri Killigil'in yaşadığı hayal kırıklarını yaşamasın diye hayallerinin peşinden gitme yolculuğundaki engelleri bir bir kaldırıyoruz. Tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Çünkü, gençlerimiz bizim en değerli varlığımız. Gençlerimiz yarınlara giden yolda mimarlarımız. 'Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizin yıldızı parlayacak. Gençlerimiz, inandıkları yolda dosdoğru yürürken, desteğimiz her zaman onlarla olacak.

"Gençlerimize ilham olacak projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz"

TEKNOFEST ile Türk gençliğine teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını araladıklarını kaydeden Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi adımlarını büyük bir gururla sergilerken, büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine şahit olduklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

Atak, Anka, Gökbey, Bayraktar TB-2, Kızılelma gibi projelerimize dokunan gençlerimizde 'Bu asır Türk'ün asrı olacak' inancı pekişiyor. Benzer şekilde, geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak göğsümüzü kabartan millî muharip uçağımız Kaan, yarının mühendislerinin, bilim insanlarının, teknisyenlerinin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor.

"Gençler bilim ve teknolojiyle erken yaştan itibaren bir yolculuğa çıkacak"

Bakan Kacır, ilçe ölçeğinde de bilim merkezleriyle bilim ve teknolojiyi gençlerle, öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini ifade ederek, ilçe ölçeğindeki bilim merkezlerinden en öncelikli kurduklarından merkezlerinden birisinin de Çekmeköy'deki Murat Çobanoğlu Bilim Merkezi olduğunu şöyle ifade etti.

Niçin ilklerden biri Çekmeköy'de; Çünkü Çekmeköy'de, gece gündüz, 7/24 şehrinin, ilçesinin gençleri için, çocukları için seferber olan bir belediye başkanımız var. Bu eser öncelikle Çekmeköy Belediyemizindir, Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'ındır. Biz ona sadece destek olduk ve Türkiye'de ilklerden birini daha burada gerçekleştirmiş olduk. Bugüne kadar ilçelerimizde kurduğumuz bilim merkezlerinde 775 binden fazla öğrencimizi bilim atölyelerinde ağırladık. 14'üncüsünü İstanbul'da Çekmeköy'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Vatandaşlardan yerel seçim için destek istedi

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Kacır, Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için vatandaşlardan destek isteyerek şöyle konuştu:

Buradan verdiğimiz ses, Allah'ın izniyle Murat Kurum başkanımıza yine bir kuvvet olacak, güç verecek ve inşallah 1 Nisan sabahında 7/24 çalışacak bir ekip hem Çekmeköy'de hem İstanbul'da iş başına gelecek. Bizler de onlara destek vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşallah Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapacak eserlerle, projelerle milletimizi buluşturacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)