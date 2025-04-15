Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yayımladığı mesajında 5 Nisan 2023’te fırlatılan, Türkiye'nin ilk Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu İMECE'nin uzaydaki ikinci yılını tamamladığını duyurdu.

Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin uzayın lider ülkelerinden biri haline getirileceğini belirten Kacır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

5 Nisan 2023’te fırlatılan, Türkiye'nin ilk Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu İMECE uzaydaki ikinci yılını tamamladı.



Elektro-optik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeni tamamen millî imkânlarla üretilen uydumuz, yüzde 90’a erişen yerlilik oranıyla, İMECE-2 ve İMECE-3 takım uydu projelerimizin de temelini oluşturdu.