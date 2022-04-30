Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Bakan Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Muş paylaşımında, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı" dedi.

Türkiye'nin ihracat alanındaki başarıları devam ediyor..

Bu başarıları sık sık sosyal medya hesabından duyuran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni bir paylaşım daha yaptı.

Türkiye'nin yaptığı ihracatın büyüklüğüne dikkati çeken Muş, Twitter hesabından bir gün içerisinde yapılan en büyük ihracat rakamını paylaştı.

"Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat" diyen Bakan Mehmet Muş'un paylaşımı kısa süre içerisinde etkileşime girdi ve dikkati çekti.

"İhracatta artık farklı bir kulvardayız: Bir günde 1.9 milyar dolar"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İhracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurgulayan Muş, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat.

İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir." değerlendirmesinde bulundu.