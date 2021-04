Bakan Muş, ihracata ilişkin net mesaj verirken, refah seviyesinin yükseltilmesi doğrultusunda da çalışacaklarını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mehmet Muş atandı.

Muş, atama kararının ardından TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

MEHMET MUŞ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Bakan Muş, "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Muş, tek amaçlarının 84 milyonun refahını yükseltmek olduğunu vurguladı.

"CUMHURBAŞKANI, ATAMA KARARINI BENİMLE PAYLAŞTI"

Gazetecilerin, atamanın sürpriz olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Mehmet Muş, "AK Parti'de siyaset yapanlar, her zaman her türlü göreve hazır olmalı. Biz de her türlü göreve hazırlıklıydık." ifadesini kullandı.

Muş, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, atama kararı öncesinde konuyu kendisiyle paylaştığını sözlerine ekledi.

Mehmet Muş: Hedefimiz ihracatı artırmak VİDEO