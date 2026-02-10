Mehmet Nuri Ersoy: 2026 turizm hedefi 68 milyar dolar

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TIF 2026-Turizm Yatırım Forumu'nda 2026 turizm hedefini açıkladı.
- Türkiye'nin turizm sektöründeki güçlü konumunu vizyoner politikalar ve istikrarlı büyüme ile sağladığını belirtti.
- Ersoy, 2026 yılı için turizm gelir hedefini 68 milyar dolar olarak belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TIF 2026-Turizm Yatırım Forumu’nda, Türkiye’nin turizmde ulaştığı güçlü konumun; vizyoner politikalar, istikrarlı büyüme ve yatırımcıya güven veren bir yapı sayesinde küresel ölçekte karşılık bulduğunu vurguladı.
Ersoy, “Türk turizmi artık yalnızca güçlü bir destinasyon değil; yatırımcıya güven veren, küresel ligde söz sahibi bir aktör. 2026 hedefimiz 68 milyar dolar.” dedi.
