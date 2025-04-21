Mehmet Nuri Ersoy: Antalya'da bu yıl hedef 18 milyon yabancı ziyaretçi

AA

Antalya, Türkiye'nin en fazla turist çeken illerinden biri.

Şehre gelişte ağırlık noktası olan Antalya Havalimanı yenilendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulunduklarının bilgisini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da bu yıl 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Antalya'nın 2025'i de rekorlarla dolu bir yıl olarak kapatması için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

"ANTALYA'DA HEDEFİMİZ, 18 MİLYON YABANCI ZİYARETÇİYE ULAŞMAK"

Antalya'nın geçen yıllarda tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştığına dikkati çeken Ersoy, şu bilgileri aktardı:

Her yılı yeni bir rekorla geride bıraktığımız turizmin başkenti Antalya'da bu yıl hedefimiz, 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak. Yeni sezona güçlü bir hazırlıkla giriyoruz. Antalya'nın 2025'i de rekorlarla dolu bir yıl olarak kapatması için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ANTALYA HAVALİMANI TÜRKİYE'NİN TURİZM VİTRİNİNDE KRİTİK ROL OYNUYOR"

Antalya Havalimanı'nın yalnızca bir ulaşım noktası olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin turizm vitrininde kritik rol oynadığını vurgulayan Ersoy, "Modern altyapısı ve artırılan kapasitesiyle havalimanımız, misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamaya hazır. Turizmdeki başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve Türkiye'yi dünya turizminin zirvesinde tutmakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.