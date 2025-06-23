Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi

Türkiye, 2024 yılı toplam ziyaretçi sayısı 62,3 milyona ulaşırken bu sayının içindeki yabancı ziyaretçi 56,7 milyon oldu.

Böylelikle Türkiye, dünya turizminde bir basamak yükselerek 5. sıradan 4. sıraya çıktı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmdeki yeni konumunu "BM Dünya Turizm Örgütü'nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke oldu." diyerek açıkladı.

TÜRKİYE İTALYA'YI GEÇTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya'yı geçerek 5. sıradan 4. sıraya yükseldi." ifadesini kullandı.

TÜRİZİM LİĞİNİN DEVLERİ

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, turizm liginde ilk 5 ülke, Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya oldu.

1- Fransa

2- İspanya

3- ABD

4- Türkiye

5- İtalya

"TÜRKİYE EN FAZLA YABANCI TURİST AĞIRLAYAN 4. ÜLKE"

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke oldu. Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5. sıradan 4. sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyona ulaştı."

"TÜRKİYE ARTIK ÖRNEK ALINAN BİR TURİZM ÜLKESİ KONUMUNDA"

Bu büyük başarının, tarihi mirasın ve kültürel zenginliğin etkili biçimde tanıtılmasının, güçlü altyapının ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğinin sonucu olduğunu belirten Ersoy, "Türkiye artık sadece izlenen değil, örnek alınan bir turizm ülkesi konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.