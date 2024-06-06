Mehmet Özhaseki: Geri dönüşümden 185 milyar net gelir elde edildi Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi kapsamında attığı adımları aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önümüzdeki hafta çevreyi koruma konusunda hazırlanan projelerin açıklanacağını bildirdi.

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ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'nde ÇEVREFEST'in açılışını gerçekleştirdi.

Bugün çevre bilincini geliştirmek için bir araya gelindiğini açıklayan Bakan Özhaseki, çevrenin gelişen sanayi ve tüketim çılgınlığı ile birlikte daha çok kirlendiğini dile getirdi.

Geri dönüşümden 185 milyar net gelir

Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi" ile geri dönüşümden önemli kazanımlar edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır Atık Hareketi" ile bugüne kadar 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarıldı, 127 milyon varil petrolden tasarruf edildi ve ülke ekonomisine 185 milyar lira kazandırıldı.

Çevreyi korumak için 3 yeni önlem getirilecek

Özhaseki'nin çevreyi korumak için yeni getirilen projelerin detaylarını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını belirterek 3 başlıkta şöyle sıraladı:

1- Halkın denize erişimi "denizler halkındır" sloganı ile sağlanacak.

2-Depozito yönetim sistemi getirilecek. Türkiye'de sadece su içmek için 20 milyar adet plastik şişe kullanıyoruz. Bunlar tabiatta erimiyor. Bir yıl içinde tüm Türkiye'de kendi yazılım yapacağız ve vatandaşlar her atıktan geri dönüşümünü hesaplarına kaydedilmiş bulacaklar.

3- Denizlerde mapa şamandıra sistemi kurulacak. Dünyanın en güzel koylarına sahibiz. Göçek'teki koylar dünyanın hiç bir yerinde yok. Ancak bu koylar büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Tekneler, yatlar bu koylarda rast gele kayalara bağlanıyor, sonra çapa atıyor. Bu çapalar ve atıklar koyların doğal yapısına zarar veriyor.

Atıkların da alındığı sistemi açıklayacağız.

Sahillerimizde Türkiye yüzyılına yakıştıracak bir hareket başlatacağız.