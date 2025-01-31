Mehmet Şimşek: 2024'te cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına indi

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Turizm geliri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artışla 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara çıktı.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, bu dönemde yüzde 9 artışla 62 milyon 232 bin 447 kişiye yükseldi.

Türkiye'nin ihracatı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolara çıkarken ithalatı yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret, turizm verilerini değerlendirerek, dış ticaret açığının geldiği noktayı şöyle dile getirdi.

"DIŞ KIRILGANLIKLARIMIZI AZALTTIK"

Mehmet Şimşek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Önemli ölçüde gerileyen dış ticaret açığı ve güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdık.

"TURİZMDE GELİR VE TURİST SAYISI ARTTI"

2024 yılında ziyaretçi sayısı 62,2 milyona yükselirken turizm gelirimiz 4,7 milyar dolar artışla 61,1 milyar dolara ulaştı.

"İHRACAT 262 MİLYAR DOLARA ÇIKTI"

Küresel ekonomideki zorluklara rağmen ihracatımız 262 milyar dolara yükseldi ve dış ticaret açığımız 24 milyar dolar geriledi.

"CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI AZALDI"

2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına indi. Cari dengede sağladığımız kazanımları ileriye taşımak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırmaya yönelik politikalarımıza devam edeceğiz.