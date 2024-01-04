Mehmet Şimşek: 2024'te enflasyonda düşüş devam edecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, MÜSİAD'ın toplantısında küresel ekonomi ve Türk ekonomisinin geçirdiği aşamaları aktararak 2014 beklentilerine yönelik açıklamamalar yaptı.

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AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Şimşek, toplantıda küresel büyüme ile Türkiye'nin büyüme verilerini aktardı. Küresel ticaretin geldiği noktayı da gözler önüne seren Bakan Şimşek, 2023 yılında 2022 yılına göre gerileme yaşandığını dile getirdi.

Şimşek, 2023 yılının Türkiye ekonomisinde önemli bir yıl olduğunu ve OECD ülkeleri içinde önemli bir gelişme kaydettiğini belirterek 2014 yılı için ise şu öngörüsünü paylaştı:

Türkiye’de büyüme 2023’te güçlü seyretti. Büyüme kompozisyonu ikinci yarıda dengeliye doğru döndü. Son çeyrekte de bu devam etmiştir. OECD’ye göre 1,5 katından daha fazla büyüdü. Yeniden dengelenme büyümesi gördük. OVP ile uyumlu ama yüksek bir enflasyon var. İşsizlikte azalma var. 2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz.

Bakan Şimşek'in konuşmasında öne çıkanlar:

2024, programımız açısından sonuçları almaya başladığımız, hissedilebilir, görülebilir ilerleme sağladığımız bir yıl olacak.

İhracattaki durgunluğun ana sebebi en büyük ticaret ortağımızda büyümenin yüzde 3,6'dan yüzde 0,6'ya gerilemiş olmasıdır.

"Türkiye için büyük fırsatlar var"

OVP'ye sahip çıkarak bu kadar zorlu küresel koşulların, yeni normal olduğu dönemde, 'Türkiye için bu koşulları nasıl fırsata çeviririz' derdindeyiz. OVP'yi toplumun bütün kesimlerinin desteğiyle gerçekleştirebilirsek Türkiye için büyük fırsatlar var.

"Tek haneyi 2026’nın sonunda öngörüyoruz"

Dezenflasyonu sadece para politikasıyla değil, maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklemek lazım. Tek haneli enflasyonu 2026’nın sonunda öngörüyoruz. Bizim hedeflerimiz dünya ile uyumlu görülüyor.

"Enflasyonda aylık artışlar program hedefimizle uyumlu gidiyor"

Yüzde 65’lik enflasyon son 12 aylık enflasyondur. Önümüzdeki enflasyonu farklı görmemiz lazım. Aylık artışlar program hedefimizle uyumlu gidiyor. Ocak ayı istisna. O her sene aynıdır. Programın nokta hedefi yüzde 36. Onun etrafında yüzde 30 ile 42 arasında bir belirsizlik bandı var. Son aylarda bu hedefle uyumlu gidiyor. Önümüzdeki döneme de bir değişiklik öngörmüyoruz. Biz beklentilerinin de hedeflere doğru yakınsama ihtimalini yüksek görüyoruz.

"Kredi notunda artış bekliyoruz"

Kredi notunda artış bekliyoruz. Görünümde yükselişler başladı. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini atmaya başladık. Biz bütçe açığının milli gelire oranına yüzde 3’ün altında tutmayı amaçlıyoruz. Kamu oranında yüzde 40’ın altında bekliyoruz.

Kamu harcamalarının rasyonelleşme çabalarımız devam edecek. Daha adil bir vergi tabanı arzuluyoruz. 2024 ve sonrasında çok önemli bir eksenlerimizden biri olacak.

Küresel borcun yüzde 333 olduğu tanıma göre Türkiye'nin borçluluk oranı yüzde 117.

Küresel iklim krizi engellenemezse büyümeyi de olumsuz etkiler.

"Enflasyon düşecek ama yılın ikinci yarısında"

Bütün dünyada para politikası gecikmeli bir aktarım mekanizması olarak çalışır. Dolayısıyla bu enflasyon düşecek ama yılın ikinci yarısında. Siz tedbir alıyorsunuz, daha sonra yansıyor. Bütün dünyada böyle. Bu yıllık enflasyon düşecek ama yılın ikinci yarısında. Aylık enflasyon düşmeye başladı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)