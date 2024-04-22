Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da IIF’nin düzenlediği Küresel Görünüm Forumu’nda bir konuşma yaptı ve ardından da uluslararası kurumların yöneticileri ve yatırımcılarla temaslarına devam etti.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile bir araya geldiği belirtildi.
ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişi yapıldı
Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Görüşmede gündeme gelen konular
Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış