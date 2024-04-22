Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo ile görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, IMF ve Dünya Bankası'nın uluslararası toplantıları için bulunduğu ABD'de üst düzey temaslar kurmaya devam ediyor.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da IIF’nin düzenlediği Küresel Görünüm Forumu’nda bir konuşma yaptı ve ardından da uluslararası kurumların yöneticileri ve yatırımcılarla temaslarına devam etti.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile bir araya geldiği belirtildi.

ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişi yapıldı

Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede gündeme gelen konular

Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)