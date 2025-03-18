Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı'nın yeni görevini kutladı

AA

Türkiye ve ABD'nin hazine bakanları telefonda görüşerek bazı konularda mutabık kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, telefon görüşmesinde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

IMF-DÜNYA BANKASI BAHAR TOPLANTILARINDA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE-ABD İŞ BİRLİĞİ KONUŞULDU

Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.